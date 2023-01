QN Motori

Rincari e morosità I rincari all'Rcarrivano in un momento sfavorevole per le famiglie italiane già alle prese con l'inflazione e i conseguenti aumenti; secondo l'indagine commissionata da ...Il '76 fu forse l'ultimo anno in cui avrei potuto avere una buonaed ero in grado di guidare ... dopo l'incidente in America, nel '77 e '78 avevo disputato soltanto cinque Gran. Le macchine ... RC auto, premi in aumento per 815.000 italiani Il 2023 si apre con una brutta notizia per oltre 815.000 automobilisti; secondo l’osservatorio di Facile.it tanti sono gli assicurati che, a causa di un ...Fiat B-Suv, Dacia Duster, Toyota C-HR e Jeep Avenger tra le protagoniste, mentre l’elettrico diventa glamour con Audi, Mini e Renault 5, in attesa della Alfa Romeo 33 Stradale e dell’erede di Lamborgh ...