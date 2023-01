Ratzinger | testimonianza dell' amico Elio Guerriero | ' Cumulo di menzogne su di lui' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen. - (Adnkronos) - "Benedetto XVI è stato un uomo innamorato di Dio e degli uomini, di grande lucidità di pensiero, che desiderava pace e armonia per la Chiesa e l'umanità, che amava la musica e l'arte, che auspicava un nuovo umanesimo come propose in uno dei suoi più bei discorsi tenuto a Parigi al Collegio dei Bernardini. Resta il compito di trasmettere l'eredità del suo pensiero nella speranza che tanti finalmente l'accolgano per rendere giustizia non solo all'uomo ma al suo servizio alla Chiesa e all'umanità. Negli ultimi anni è stato un Padre sofferente nel fisico ma anche per ildisul suo conto, che ultimamente giungevano soprattutto dal suo paese, la Germania". Lo afferma il teologo e storico, in unaaffidata all'Adnkronos in cui rievoca ...