(Di lunedì 2 gennaio 2023) In Vaticano i protocolli sono spesso sostanza e c'e' un cerimoniale per tutto. Questa volta invece, per i funerali di Joseph, non ci sono precedenti e non ci sono protocolli. Funerali "...

In Vaticano i protocolli sono spesso sostanza e c'e' un cerimoniale per tutto. Questa volta invece, per i funerali di Joseph, non ci sono precedenti e non ci sono protocolli. Funerali "solenni ma sobri": cosi' li ha definiti il portavoce vaticano Matteo Bruni sottolineando che il Papa emerito aveva espresso la ...... con un cuore solo e un'anima sola, nel rendere grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa ", ha detto Bergoglio, che ha reso visita aper, già ... Ratzinger, primo funerale di un "papa emerito": dicitura non codificata - Mondo «Signore, ti amo». Così dicendo papa Ratzinger ha lasciato questo mondo la mattina dell'ultimo giorno di un anno segnato dai conflitti e dalla follia dell'umano. Lui, ...Papa Ratzinger, la giornata in diretta. Da oggi fino a mercoledì il feretro di Benedetto XVI sarà esposto nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli.