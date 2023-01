Ratzinger | padre Georg Gaenswein | ' ho sentito azione del diavolo contro di lui'

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Quando abbiamo lasciato il Palazzo apostolico ''ho pianto'' mentre ''Papa Benedetto era in uno stato di tranquillità incredibile''. E quando mi comunicò la decisione di dimettersi, ''era fine settembre del 2012, a Castel Gandolfo'', gli dissi ''Santo, no. Si deve e si può pensare a ridurre gli impegni, questo sì. Ma lasciare, rinunciare è impossibile. Papa Benedetto mi ha lasciato parlare. E poi ha detto: lei può immaginare che ho pensato bene a questa scelta, ho riflettuto, ho pregato, ho lottato. E ora le comunico una decisione presa, non una tesi da discutere. Non è una quaestio disputanda , è decisa. La dico a lei, e lei adesso non deve dirla a nessuno''. In un'intervista a Repubblica Monsignor, segretario privato di Benedetto XVI e attuale Prefetto della Casa Pontificia, racconta ...

si dimise ufficialmente l'11 febbraio 2013. Parlando durante un concistoro che doveva ... Non sono riuscito a trovare il sonno', ricordaGeorg. Il racconto poi arriva fino alla prima ...LA VISITA PASTORALE NEL 2009 Il 24 maggio del 2009, giorno dell'Ascensione, il Santoarrivò a Cassino e Montecassino su invito dell'abate Pietro Vittorelli. Una giornata articolata in ... Padre Georg e il rapporto con Benedetto XVI: è stato l'uomo più vicino al Papa emerito “La perdita di Papa Benedetto rappresenta per me la perdita di un padre che ha accompagnato non solo la mia vita professionale ma anche la mia vita personale. Ratzinger è stato il Papa che ho servito ...Papa Benedetto XVI nel 2013 ha scritto una pagina indelebile nella storia millenaria della Chiesa. Lasciò per via della "età avanzante".