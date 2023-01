Ratzinger | Mattarella rende omaggio alla salma in forma privata

ilGiornale.it

Le spoglie diriposeranno al monastero Mater Ecclesiae, dove è vissuto da quando ha dato ... Il presidente della Repubblica Sergiopotrebbe essere stamattina tra i primi a rendere ...10.10, omaggioe Meloni Omaggio privato del presidentea Benedetto XVI, poco prima dell' apertura al pubblico della camera ardente nella Basilica di San Pietro. Anche la ... L'indecoroso insulto a Ratzinger, la mina di Speranza e Mattarella: quindi, oggi... E il finale li mostra proprio in vaticano intenti a seguire la finale dei Mondiali e tifare per le proprie nazionali. Quindi i due Papi hanno davvero seguito assieme la finale dei Mondiali del 2014 R ..."Benedetto XVI era uno di noi e con noi spesso parlava in bavarese": l'omaggio della città natale di Papa Ratzinger al suo figlio prediletto ...