Ratzinger | lo storico Perfetti | ' Papa conservatore? Attento alla modernità' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen. - (Adnkronos) - "Benedetto XVI viene presentato spesso come un pontefice, ma è necessario intendersi. In realtà egli è stato un custode dell'ortodossia cattolica anche recuperando taluni aspetti della tradizione liturgica e pastorale del passato ma senza sottointesi ideologici e sempre con l'occhio voltoe ai suoi problemi. Un grande pontefice, insomma". Lo sottolinea, in una dichiarazione all'Adnkronos, loFrancesco, direttore della rivista "Nuova Storia Contemporanea", già professore di Storia Contemporanea presso Luiss Guido Carli di Roma ed ex Capo del Servizio, Archivi e Documentazione del Ministero degli Affari Esteri. "Benedetto XVI non è stato solo un grande pontefice che ha guidato la Chiesa in un momento ...