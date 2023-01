Ratzinger | il teologo divenuto il Papa della rinuncia

Il Foglio

Prima eminente, poi pastore della sua Arcidiocesi di Monaco e Frisinga e successivamente, per 24 anni, custode dell'ortodossia cattolica come prefetto della Dottrina della Fede e strettissimo collaboratore ...C'è chi vi vede un tentativo del grandedi propugnare il dialogo, e così por fine al grande ... Intantoda oggi riceverà l'omaggio della gente comune, e non è detto che si presentino ... Ratzinger, teologo duro e mite che ha sempre difeso la fede dei semplici dai professorini snob Prima eminente teologo, poi pastore della sua Arcidiocesi di Monaco e Frisinga e successivamente, per 24 anni, custode dell'ortodossia cattolica come prefetto della Dottrina della Fede e strettissimo ...Le Diocesi di Tivoli e di Palestrina in preghiera per l’anima del Papa Emerito Benedetto XVI. Il Vescovo, Monsignor Mauro Parmeggiani, insieme al Clero e ai fedeli delle due Diocesi unite, celebrerann ...