Ratzinger e le dimissioni | gli intrighi | le invadenti pressioni E lui decise di dire «no»

Open

Non sarà per questo che deciderà di emularee dimettersi . Però, certo, adesso la ... Alla messicana Televisa Univision ha spiegato: 'Se sopravvivo dopo le, vorrei confessare e ...L'ennesima ferita per l'allora 85enne Papa, che soltanto un anno dopo annuncerà al mondo le sue, consapevole di non avere più le forze per guidare la barca di Pietro. Papa Francesco e l'ipotesi dimissioni: la porta aperta da Benedetto XVI e il pensiero della rinuncia Convivenza difficile e rischio ricatti, in Vaticano sono convinti che l’esempio di Ratzinger resterà un unicum. Bergoglio non vuole istituzionalizzare la figura del ‘secondo Pontefice’: restano le att ...Papa Ratzinger era molto amato. Lo testimoniano tutti, compresi i grandi del mondo, nel momento della scomparsa di Benedetto XVI. Ritirato dal 2013, ...