Raspadori brilla | sarà la mossa di Spalletti per Inter-Napoli

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Giacomoè uno degli uomini più in forma del, ma partirà dalla panchina con l’ladia gara in corso.ha fatto vedere delle ottime cose durante il mese di dicembre. L’attaccante ex Sassuolo è andato in gol con regolarità, ma ha dimostrato anche di sapersi adattare in più ruoli. Un vero jolly d’attacco perche è pronto a sfruttare le sue caratteristiche. Con ogni probabilità, però,partirà dalla panchina durante la sfida trache si giocherà il 4 gennaio 2023 alle ore 20.45. Una indiscrezioni sulle idee tattiche diarriva da Gazzetta dello Sport che scrive: “Il miglior attacco della ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

: momento fantastico per l'ex Sassuolo. Dopo la doppietta rifilata all'Antalyaspor ecco anche quella al Crystal Palace. Il primo gol è tanta roba, con una magia dalla distanza il suo destro ...Ancora Jack Il tecnico toscano lascia in campo solo Meret, Zanoli, Ostigard eche diventa l'ala sinistra. E oltre ai sette inserimenti cambia anche sistema passando al 3 - 4 - 3. Dei ... Napoli-Antalyaspor 3-2, brilla Raspadori Monumentale al Maradona contro il Liverpool (4-1), due gol balordi presi ad Anfield, uno con i piedi in porta. Per lo scudetto serve il ...Il migliore tra gli attaccanti in queste prime quattro amichevoli e più in generale il migliore tra tutti gli azzurri: Jack Raspadori con cinque gol è stato il bomber del Napoli ...