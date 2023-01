Ranking Wta aggiornato a lunedì 2 gennaio | il 2023 si apre con Swiatek leader e 5 azzurre nelle prime 100

(Di lunedì 2 gennaio 2023) IlWTA. Ecco come si presenta la classifica del singolare femminile. Come è palese, nessun cambiamento in classifica in seguito all’ultima settimana dell’anno solare 2022. La stagione tennistica femminile riprende in questi giorni da una Igasaldamente al comando e ben cinque100 del. Di seguito la situazione aggiornata delWTA nel dettaglio. TOP TENWTA 1 Iga11085 2 Ons Jabeur 5055 3 Jessica Pegula 4691 4 Caroline Garcia 4375 5 Aryna Sabalenka 3925 6 Maria Sakkari 3871 7 Coco Gauff 3646 8 Daria Kasatkina 3435 9 Veronika Kudermetova 2795 10 Simona Halep 2661 LE ...

... contro l'australiano Popyrin , appena numero 120 delmondiale. Il canadese, dopo il ... Nel500 invece (826.837 $ di montepremi), la russa Daria Kasatkina, numero 8 del mondo, è stata ...... CALENDARIO E COPERTURA TV DOVE VEDERLA IN TV CALENDARIO ITALIA RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO MONTEPREMI E PRIZE MONEY TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTIATP/... Tennis, ranking 2022: in ATP al comando Alcaraz, in WTA c’è la Swiatek Testa di serie numero 10 del tabellone di qualificazione per il torneo WTA 500 di Adelaide, che prenderà il via il 1 gennaio, Jasmine Paolini è stata eliminata al primo turno del mini-torneo cadetto d ...Presenti, oltre alla numero due del mondo, anche Aryna Sabalenka e Daria Kasatkina al primo torneo dell’anno Riparte la stagione del tennis femminile: a partire da lunedì, in contemporanea con le fasi ...