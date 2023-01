Rangers-Celtic lunedì 02 gennaio 2023 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ultima chiamata per iper cercare di riaprire almeno parzialmente il campionato. Ilguida la classifica con nove punti di vantaggio sui grandi rivali, tantissimi dopo sole 19 giornate. Il campionato scozzese è ripartito prima dopo la sosta per i Mondiali rispetto alla Premier League inglese ed entrambe le squadre si sono fatte InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il Veggente

Le probabili formazioni di(4 - 3 - 3): McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Jack, Lundstram, Kamara; Tillman, Morelos, Kent.(4 - 3 - 3): Hart; Hatate, ...FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesa Rangers-Celtic, Premiership: probabili formazioni, pronostici Le formazioni ufficiali di Rangers-Celtic, sfida valida per la 20esima giornata di Scottish Premiership 2022/2023.Rangers-Celtic è una partita della ventesima giornata della Premiership scozzese e si gioca lunedì alle 13:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici.