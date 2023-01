Rally Dakar 2023 – TUTTI I PILOTI AD ALULA

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Oggi è stata la volta della seconda tappa del, con il collegamento tra il Campo Marino e. Lungo i 430 chilometri della Prova Speciale, ihanno affrontato percorsi per lo più duri e rocciosi, condizioni che hanno richiesto molta attenzione per evitare di danneggiare gli pneumatici e mantenere il ritmo.e quattro iMonster Energy Honda hanno raggiunto il bivacco sani e salvi dopo questa lunga giornata (oltre alla sezione competitiva c’era un collegamento di 159 km da percorrere). È stata quindi una giornata lunga e dura, che ha messo alla prova le abilità deie anche la capacità della Honda CRF 450di affrontare i terreni più estremi. Pablo Quintanilla (CL) è stato il primo della ...

... da Alula a Ha'il che con i suoi 447 a cronometro è anche una delle tre più lunghe della2023, Klein, alla sua seconda partecipazione alraid più duro al mondo, guida la 'carovana' con un ...Solo quarto Nasser Al Attiyah (Toyota), vincitore del 2022 e Campione in carica L'EDIZIONE Il2023 è la 45edizione dele si svolge per la quarta volta interamente in ...Il qatariota della Toyota Gazoo Racing ha preceduto Van Loon e Sainz. Il madrileno resta leader nella classifica generale ...DAKAR 2023 - Tra i quad si è imposto il francese Giroud con un margine di 3’35” sullo statunitense Copetti e 5’29” sull’argentino Flores. Prima vittoria in carr ...