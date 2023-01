(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – Tre, tra cui due minorenni, sono statinella notte per l’omicidio di Slimane Marouene, il tunisino di 30 anniall’alba di Capodanno. Nell’auto del diciottenne sono state trovate due spranghe di ferro e un coltello a serramanico che sarebbero stati utilizzati per l’aggressione al giovane. Ad incastrare i tre ragazzi sono state alcune testimonianze ma anche il ritrovamento delle armi. Sembra che a fare scoppiare la rissa sia stata una frase di apprezzamento fatta dalla vittima a una ragazzina, in compagnia dei tre. L'articolo proviene da Italia Sera.

Tre giovani, tra cui due minorenni, sono stati fermati nella notte per l'omicidio di Slimane Marouene, il tunisino di 30 anni ucciso a sprangate all'alba di Capodanno. Nell'auto del diciottenne sono ...VITTORIA - E' stato ammazzato a coltellate e a sprangate solo per aver rivolto un complimento ad una ragazza in discoteca untunisino trovato cadavere la mattina di Capodanno nelle campagne di Vittoria. L'uomo sarebbe stato ucciso durante un alterco nel corso dei festeggiamento per l'arrivo dell'anno nuovo. L'uomo è ... Ragusa, 30enne ucciso a sprangate: fermati tre giovani tra cui due minori