Ragazza israeliana accoltellata a Termini | si indaga per tentato omicidio | ' Non conosco il mio aggressore'

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio in relazione all'accoltellamento di una ragazza israeliana di 24 anni avvenuto la sera del 31 dicembre all'interno della stazione Termini. Il fascicolo, coordinato dall'aggiunto Michele Prestipino, è stato aperto dopo la trasmissione di ... La ragazza di 24 anni aggredita alla stazione Termini di Roma la sera del 31 dicembre ha assicurato di non conoscere l'uomo che le ha inferto tre coltellate, ora ricercato per tentato omicidio.