Radio Kiss Kiss | “Sirigu piace molto ad una big di Serie B Le ultime”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 2 gennaio 2023)rivela chead una big diB ed arrivano anche diverse conferme sull’interesse Salvatoreè uno degli atleti che potrebbe lasciare Napoli. Così come Diego Demme, il portiere ex Genoa potrebbe partire. E le squadre interessate non sono come. A parlarne è la redazione diGoal, trasmissione diNapoli, che si sofferma sul pipelet che quest’anno è stato scelto come secondo di Alex Meret. Il conduttore Valter De Maggio, nel corso diGoal, fa una rivelazione importante sul portiere che fino ad ora non ha trovato spazio per effetto della ...