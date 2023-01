Quote Lecce - Lazio | Immobile in gol a 2 60 | il pronostico

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Ha giocato una manciata di minuti nelle ultime cinque partite prima della sosta per il Mondiale. Cironon parte titolare in campionato dal 16 ottobre, nella gara interna contro l'Udinese (0 - ...

Ilaveva invece terminato alla grande la prima parte della Serie A: due vittorie consecutive per i salentini, contro Atalanta e Sampdoria, dopo il pareggio con l'Udinese. L'ultima sconfitta è ...- Lazio, mercoledì ore 16.30 Le due squadre hanno pareggiato solo una volta nelle ultime 13 partite di A al Via del Mare: 0 - 0 il 21 dicembre 2005, completano il parziale cinque successi ... Lecce-Lazio (mercoledì 4 gennaio 2023 ore 16:30): formazioni, quote, pronostici La Lazio parte con la sfida al Via del Mare: prima della sosta, i biancocelesti avevano perso 3-0 sul campo della Juventus. Torna Immobile.Lecce, Sticchi Damiani: 'Partner stranieri hanno mostrato interesse al nostro progetto' Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto ai microfoni di SoloLecce.it per parlare del futuro ...