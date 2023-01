Qui è un incubo Termini ostaggio di violenti | drogati e balordi

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Chi lavora nei pressi della stazione ha paura: i baristi lavorano tenendo a portata di mano degli oggetti per difendersi, e le donne fanno uscire i colleghi maschi per pulire. Preoccupazione anche del personale Atac: "Qui è un Far West"

Fanpage.it

Ma le novità, per le sorelle Logan, non finiranno. Anche Donna si lascerà andare a una ... che cominceranno a pensare che la sorella si sia finalmente liberata dall'di Bill e che sia pronta ...Una stupenda bambina di nome Pamela, che vedete sorridentein foto, è deceduta per un malore ... L'si è materializzato intorno alle 7:00 di domenica 1 gennaio. Un 2023 iniziato in modo ... Capodanno da incubo per Edoardo e Antonella, liti, urla e lacrime ...