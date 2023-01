Questo documento non prova che i medici vaccinatori «sapevano a chi dare il placebo e a chi il vaccino»

Leggi su facta.news

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il 27 dicembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato il 21 dicembre, contenente lo screenshot di unpubblicato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Nel testo si legge che entro il 31 dicembre 2023 «al fine di confermare l’efficacia e la sicurezza delanti-COVID-19 Ad26.COV2.S, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare il report finale dello studio clinico per lo studio in cieco VAC31518COV3001 randomizzato, controllato con». Secondo l’autrice del tweet, il riferimento allo «studio in cieco» sarebbe la conferma ufficiale che «la vaccinazione, non è stata fatta a doppio cieco, ma a cieco» e che dunque «i...