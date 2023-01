Quando si parla di intelligenza artificiale | spesso si sente questo concetto associato non solo al mondo dei trasporti | in particolare al settore delle auto | ma anche a quello assicurativo e bancario E’ possibile? Assolutamente sì

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’, del resto, si manifesta in forma diverse, abbracciando sia l’applicazione di un algoritmo, la progettazione e la realizzazione del software, nonché l’installazione di hardware che compiono prestazioni che, ad un osservatore comune, sembrerebbero essere di esclusiva pertinenza umana. “L’impiego dell’AI coinvolge oggi diversi settori – ci racconta l’avvocato Silvano Sacchi -, tra i quali,ed. Quasi tutti gli istituti di credito e le compagnie assicurative, infatti, affidano ormai la profilazione dei clienti all’applicazione di algoritmi dai quali scaturisce, ad esempio, la proposta di offerte di investimento o di adeguamento di polizza” afferma il legale. “Solitamente, non diamo mai peso al modo in cui vengono create le ...

Corriere della Sera

... finendo in una profonda caditoia, nella quale è rimasto imprigionato fino a stamattina,un ... 'Il bollettino di guerrachiaro in tutta Italia: 'scappati', 'scomparsi dai giardini o dai ...... ne sarei onorata, ma non è una cosa assolutamente praticabile, in nessun modo") maEvelina Christillin tutti sanno che non è solo una semplice tifosa che dà la sua opinione. Il membro ... A che ora parla Mattarella per il discorso di fine anno 2022 L’orario e dove vederlo in tv A chiusura d’anno la Regione Marche ha fatto ai cacciatori un regalo “avvelenato” riducendo i tempi di prelievo delle specie più interessanti per gli appassionati, sia col cane che da appostamento. Il ...La politica è complessa, ma quando si parla di Iran lo diventa ancora di più. Il regime clericale che ha governato l’Iran negli ultimi 43 anni ha ingannato, complottato e imbrogliato per superare molt ...