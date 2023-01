Quando sentì il papato sfuggirgli di mano La rivelazione di monsignor Paglia

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La memoria collettiva - i commenti di queste ore la confer- probabilmente rimarrà bloccata sul fermo-immagine delle dimissioni, consegnando l'evocazione della figura alla piccola cronaca delle foto-opportunity e alla maliziosa speculazione sul-ombra. Entrambe suonano un po' dissonanti con il profilo di un uomo - un cristiano, un sacerdote, un papa - di aristocratico candore e di mite semplicità, certamente non mediatico, certamente non polemico. Molte sono - e debbono essere - le considerazioni sull'uomo e sulla sua opera, compreso ovviamente il gesto delle dimissioni. Chissà, forse sentiva che ilgli stava sfuggendo di. E prese la decisione - inedita - di riconsegnarlo nelle mani dei cardinali. Bisognerà andare ancora più a fondo. Tra le cose più importanti che ci lascia, come eredità e come ...

ChiamamiCittà

La mamma le diede il biberon, si girò un attimo,ringhiare eriportò gli occhi sulla piccola 'il cane aveva azzannato la faccia della bambina e la stava sbattendo in qua e in là come una ...Amore,non piacersi abbastanza influenza la vita di coppia guarda le foto Leggi anche › Coppia aperta: e se fosse una possibilità Perché oggi piace anche alle donne Come capire se si è ... Per l’utme dl’an mudandi räsi!