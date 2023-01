Quando scatta l' ondata di gelo sull' Italia | attenzione a questa data

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il quadro meteo sta per cambiare. E anche rapidamente. Le temperature miti di questi giorni ci accompagneranno ancora per qualche giorno, ma dall'Epifania e soprattutto dal 10 gennaio in poi ci sarà un vero e proprio ribaltamento di fronte. E a dare un quado preciso della situazione è ilmeteoGiuliacci.it. Il colonnello Mario Giuliacci infatti non usa giri di parole e così spiega qual è la tendenza: "L'anno nuovo inizierà con temperature molto tiepide! È infatti prevista l'insistenza di valori termici superiori alla media, anche abbondantemente, per tutta la settimana; le uniche zone che potrebbe assistere a termiche un po' più in linea con il periodo e localmente inferiori alle medie sono le Isole Maggiori e il Sud Tirrenico durante le giornate di venerdì, sabato e domenica". Poi lo stesso Giuliacci parla delle piogge che potrebbero arrivare già nel giorno dell'Epifania: "Venerdì, ...

Il Sole 24 ORE

Trascorse le festività natalizie l'attenzione dei consumatori è tutta rivolta ai saldi invernali . La corsa agli sconti del 2023ufficialmente il 5 gennaio, ma in tre regioni la volata al risparmio sarà anticipata di qualche giorno: Sicilia, Basilicata (2 gennaio), Valle d'Aosta (3 gennaio). Se l'inizio degli sconti ...Sia per la benzina che per il diesel la riduzione era stata complessivamente di 30,5 centesimi, almeno fino a dicembre 2022,con il dl Aiuti quater il taglio era stato prorogato fino al 31 del ... Scatta l’aumento della benzina: ogni pieno costerà 9,15 euro in più La previsione del Codacons. Sia per la benzina che per il diesel la riduzione era stata complessivamente di 30,5 centesimi, almeno fino a dicembre 2022, quando con il dl Aiuti quater il taglio era sta ...OSIMO - Ladri in azione alla vigilia di San Silvestro. Nella solita fascia oraria del tardo pomeriggio, verso le 19-19,30 di venerdì scorso, due malviventi hanno messo in agitazione ...