Quando pagano l' Assegno unico a gennaio 2023? Consulta il calendario Inps - LE DATE

Gazzetta del Sud

l'Assegno unico a gennaio 2023 Ecco il calendario Inps - LE DATE. Tra la seconda e la terza settimana di gennaio 2023 , dovrebbe giungere il pagamento dell' Assegno Unico Inp s. L'..."Se un problema si ponesi rivolge agli italiani " ha scritto ancora di Mattarella il ... "Fino a qualche giorno fa se il capo dello Stato avesse avvisato che le tasse si, nessuno ci ... Quando pagano le pensioni a gennaio 2023, consulta la data e la perequazione - GUIDA Le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da martedì 3 in tutti i 190 uffici postali della provincia di Trento. A comunicarlo è Poste Italiane. In continuità con quanto fatto fino ...