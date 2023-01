Quando gareggia Sofia Goggia a gennaio | solo due tappe prima dei Mondiali Date | programma | orari

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 gennaio 2023) La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta ad accogliere il nuovo anno e mettersi alle spalle un 2022 non semplice, a causa soprattutto dei tanti problemi legati alle condizioni climatiche mai così critiche. Il mese disarà dunque una sorta di lungo avvicinamento a quello che sarà il prossimo grande appuntamento: idi Courchevel. Sul fronte Italia, come sempre, c’è grande attesa per le gare che vedranno protagonista. La bergamasca sta dando vita ad una nuova stagione di successi, come spesso accade per lei, anche legati ad infortuni, complicazioni e peripezie varie. In discesa l’azzurra è stata semplicemente dominante, prendendosi 3 successi su 4 gare (unica eccezione ladi St. Moritz, gara in cui si è rotta una mano scendendo), mentre ha faticato un po’ in più in ...