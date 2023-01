Quando all’Alhambra l’Europa riconquistò i suoi confini | 2 gennaio 1492

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Roma, 2 gen – Oggi ricorre un importantissimo anniversario per id’Europa e della sua millenaria civiltà. All’alba di questo 2023 appena iniziato, compiamo un salto temporale all’indietro fino al. L’importanza di questa data viene giustamente ricordata per la scoperta dell’America da parte del navigatore genovese Cristoforo Colombo, alla guida delle caravelle reali spagnole. Anche se oggi semi-dimenticata, il 2del, però, si compì un’altra grandiosa impresa sigillata con lo stemma reale spagnolo, destinata ad affermare la storia e idel “Vecchio Continente”. Stiamo parlando ovviamente della riconquista di Granada,gli eserciti di Ferdinando II di Aragona e Isabella di Castiglia espugnarono l’Alhambra, ultimo lembo di terra europea in mano al ...