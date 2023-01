Qualificazioni Olimpiadi Parigi 2024 | ecco i regolamenti di tutti gli sport

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Un sogno chiamatodidi qualificazione digli. Archiviata la storica edizione di Tokyo 2020, inizia la rincorsa alla prossima Olimpiade. I migliori atleti del mondo faranno del loro meglio per volare in Francia: ma come ci si qualifica ai Giochi Olimpici di? Di seguitoper(la lista è in continuo aggiornamento).face.it vi accompagnerà passo passo verso la rassegnaiva più importante dell’universo.GLI ITALIANI QUALIFICATI...