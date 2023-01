Qatargate | verso la revoca dell’immunità per gli eurodeputati Cozzolino e Tarabella Metsola | «Nessuna impunità»

Open

... che ha ricordato come " fin da subito " il Pe abbia aiutato le indagini in corso sule ha assicurato che si continuerà ad agireuna direzione ben precisa: " Continueremo a garantire ...La magistratura belga ha chiesto al Parlamento europeo di revocare le immunità degli eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella , coinvolti entrambi nella presunta rete corruttiva nelle ... Qatargate, verso la revoca dell'immunità per gli eurodeputati ... Qatargate. La giustizia belga ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare degli eurodeputati del gruppo S&D Andrea Cozzolino e del belga Marc Tarabella. Lo scrivono i giornali ...Il presidente del Parlamento europeo ha avviato una procedura d'urgenza per la revoca dell'immunità di due eurodeputati coinvolti nel Qatargate ...