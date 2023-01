Qatargate | revocata immunità parlamentare a due eurodeputati Forse Cozzolino e Tarabella

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Nell'ambito delil Parlamento europeo ha avviato una procedura d'urgenza per la revoca dell'a due europarlamentari. Secondo i quotidiani belgi Le Soir e Knack sarebbero l'italiano Andrea(Pd) e MarcLa presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola ha dichiarato: «Non ci sarà impunità. Nessuna.», sottolineando che la decisione è stata presa a seguito di una richiesta delle autorità giudiziarie belghe. Invece il portavoce della Procura di Bruxelles ha detto: «Confermiamo di aver avviato la richiesta di revocare l'a due membri del Parlamento europeo ma non daremo i nomi o altre informazioni».

