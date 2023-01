Qatargate | Metsola avvia la revoca dell’immunità per due eurodeputati

(Di lunedì 2 gennaio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “A seguito di una richiesta delle autorità giudiziarie belghe, hoto una procedura d’urgenza per ladi due membri del Parlamento europeo. Non ci sarà impunità. Nessuna”. Così su Twitter la presidente del Parlamento Europeo, Roberta, in merito allo scandalo. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

nell'ambito del. 'Non ci sarà impunità. Nessuna', ha annunciato la presidente dell'Eurocamera Roberta, sottolineando che la decisione è stata presa a seguito di una richiesta delle ...robertanuovo presidente del parlamento europeo 5 - Il Parlamento europeo ha avviato una procedura d'urgenza per la revoca dell'immunità a due europarlamentari. nell'ambito del. 'Non ci sarà ... Qatargate, Metsola chiede la revoca dell'immunità per gli europarlamentari Cozzolino e Tarabella . Mestola apre procedura per revocare l’immunità a due europarlamentari, lo rende noto l’Europarlamento. Il Parlamento europeo ha accolto la richiesta della magistratura belga di revocare l’immunità p ...È stata avviata una procedura d'urgenza dal Parlamento europeo per far revocare l'immunità a due Europarlamentari.