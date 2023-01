Qatargate | la presidente Metsola chiede la revoca dell' immunità per Cozzolino e Tarabella

Il Riformista

...di una richiesta delle autorità giudiziarie belghe nell'ambito dell'inchiesta del. Lo riferisce l'Eurocamera in una nota. I nomi dei due eurodeputati verranno annunciati dalla...Così su Twitter ladel Parlamento Europeo, Roberta Metsola, in merito allo scandalo. " foto Agenziafotogramma.it " . Qatargate, riparte lo show: Metsola chiede revoca immunità per due europarlamentari. “Pronti a parla... In merito al Qatargate la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha avviato una procedura d'urgenza per la revoca dell’immunità di due membri del Parlamento europeo. Lo riferisce l'Euroca ...La presidente del Parlamento europeo, Metsola, ha avviato una procedura d'urgenza per la revoca dell'immunità di due membri del Parlamento europeo, dopo la richiesta delle autorità giudiziarie belghe ...