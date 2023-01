“Qatargate e i milioni dei Fratelli Musulmani ai centri islamici in Italia fanno parte di un unico progetto” | parla Maryan Ismail

Il Sole 24 ORE

Lo scandalo dele del fiume di mazzette fa tremare i palazzi del potere. ECONOMIA - ... È tornata la guerra in Europa: eserciti in trincea, atrocità sui civili,di profughi. ...Dopo lo scandalo, che ha rivelato la corruzione per fornire un'immagine migliore di uno ... rivelandosi per essere solo uno strumento in mano del potere: quando adi lavoratori viene ... Qatargate, trovati oltre 1,5 milioni tra Kaili e Panzeri. Tolta la vicepresidenza Pe a Eva Kaili Il 2022 sarà ricordato negli annali dell'Ue come annus horribilis. Iniziato con l'irruzione del conflitto ucraino e concluso con lo shock dello scandalo ...Banconote e monete in euro compiono 20 anni Per i vent’anni dell’euro, la Banca centrale europea (BCE) ha illuminato tutte le sere fino al 9 gennaio la sede di Francoforte con il simbolo della moneta ...