Qatargate | chiesta la revoca dell’immunità per Cozzolino e Tarabella

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L’autorità giudiziaria bela, nell’ambito dell’insulle tangenti del Qatar, ha chiesto al Parlamento europeo laparlamentare per Andrea(Pd) e Marc(S&D). L’autorità giudiziaria ha chiesto laper gli europarlamentari“Confermiamo di aver avviato la ridire l’immunità parlamentare a due membri del Parlamento europeo ma non daremo i nomi o altre informazioni”, si è limitato a confermare il portavoce della Procura di Bruxelles interpellato sulla vicenda dai media francesi. Marc, l’eurodeputato belga rimasto implicato nel, “non si nasconde dietro ...

Sky Tg24

Le cifre e i pagamenti in contanti: Giorgi vuota il sacco sulCome previsto dal Regolamento del Parlamento europeo (articolo 6 e articolo 9), le richieste di revoca dell'immunità sono ...... alla presenza della presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, all'indomani dell'arresto di sei persone nell'ambito del, tra cui la vicepresidente del Parlamento Eva Kaili, il suo ... Qatargate, chiesta revoca immunità per Cozzolino e Tarabella. Metsola: "Nessuna impunità" Qatargate, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha chiesto la revoca dell'immunità per due europarlamentari ...Milano, 2 gen. (Adnkronos) - "Al momento non abbiamo ancora ricevuto le indicazioni richieste dalla corte d'appello di Brescia al ministero della Giustizia sullo stato delle carceri in Belgio".