Qatargate | avviata procedura revoca immunità Cozzolino e Tarabella

Leggi su italiasera

(Di lunedì 2 gennaio 2023) (Adnkronos) – La giustizia belga ha chiesto ladell’parlamentare degli eurodeputati del gruppo S&D Andreae del belga Marc, coinvolti nello scandalo di corruzione internazionale ribattezzato. Lo scrivono i giornali Le Soir e Knack, mentre la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in un tweet, ha confermato l’avvio delladi, senza tuttavia indicare di quali eurodeputati si tratti. “A seguito di una richiesta delle autorità giudiziarie belghe, ho avviato unad’urgenza per ladell’di due membri del Parlamento europeo. Non ci sarà impunità. Nessuna”, ha scritto Metsola su twitter. L'articolo proviene da Italia ...