Qatargate | avviata la procedura di revoca dell’immunità di Cozzolino e Tarabella

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Parte ladiparlamentare degli eurodeputati del gruppo S&D Andreae del belga Marcnell’ambito del grave scandalo politico-finanziario che ha travolto la sinistra, in particolare il Partito Democratico. La magistratura belga che sta indagando sul– centinaia di migliaia di euro pagati dal Qatar agli europarlamentari di sinistra affinché “celebrassero” il Paese arabo come campione dei diritti umani nonostante la grave situazione e i migliaia di morti sul lavoro durante la preparazione dei Mondiali 2022 in condizioni disumane – ha chiesto, secondo i giornali Le Soir e Knack, l’avvio del procedimento mentre la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, in un tweet, ha confermato che l’iter di...

