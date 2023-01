EuropaToday

Leggi, per Panzeri udienza rinviata al 17 gennaio, detenzione Kaili prolungata di almeno un meseLeggi, la condanna del Papa: 'Questo scandalizza. La corruzione è peggio di un peccato perché ti putrisce l'anima' Quindi quando si dice che il Pe non ha ruolo in materia di politica ... Qatargate, anche Cozzolino nel mirino dei giudici: richiesta la revoca dell'immunità Qatargate. La giustizia belga ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare degli eurodeputati del gruppo S&D Andrea Cozzolino e del belga Marc Tarabella. Lo scrivono i giornali ...I loro nomi compaiono agli atti dell’inchiesta sulle ingerenze del Qatar e del Marocco nei confronti del Parlamento europeo ...