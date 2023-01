PSG | si guarda in Bundesliga | occhi su un centrocampista francese

Calcio e Finanza

All'estero, prime pagine dedicate sempre al mercato e all'analisi del tonfo del, sconfitto dal Lens nell'ultima di Ligue 1. Tutto nella nostra RASSEGNA STAMPA:LA GALLERY vai alla gallery... fiero del suoche si accaparrava stelle e dei Mondiali 2022 che erano alle porte. In meno di ... No, è una spia di quello che potrebbe succedere, una sorta di déjà vu se sialla parabola del ... PSG Strasburgo in streaming gratis Guarda il match in diretta Top club, asta per Bellingham A 19 anni Bellingham ha già una stima di mercato del valore vertiginoso di oltre 100 milioni di euro: un tesoro per il Borussia Dortmund e una quotazione che taglia fuori ...Il centrocampista del Psg è a un passo dal record di presenze di Pilorget. Marco Verratti è al club francese dal 2012 e non ha mai giocato in serie A ...