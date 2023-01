PSG | sconfitta clamorosa in casa del Lens Ligue1 riaperta

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Sembrava la classica stagione da “one man army“, con solo il PSG vera potenza incontrastata di Francia a dettar legge sopra ogni cosa in patria. Ad opporsi ad essa solo il minuscolo, vecchia gloria del calcio francese, che piano piano sta cercando di tornare grande dopo anni bui. Le due squadre, diametralmente opposta per principi, qualità di squadra e individuali, si sono affrontate ieri sera in un match di “vertice“. Prima del calcio d’inizio infatti, i parigini erano a ben +7 dai rivali, una distanza non definitiva ma che indirizzava abbastanza nettamente l’esito del match. Invece non è andata per nulla come ci si aspettava. Pronti via, ilpassa in vantaggio sulla ribattuta di un Donnarumma poco lucido ad inizio gara. Il giovanissimo Ekitike, chiamato a sostituire due divinità del calcio come Neymar e un certo Messi, rimette la ...

