PSG | rinnovo Marquinhos | ancora un nodo da sciogliere

numero-diez.com

Un rendimento così elevato da spingere il Paris Saint Germain a blindarlo con ildel ... Eh già: il prossimo 19 gennaio è appunto in programma una amichevole molto suggestiva tra Al Nassr e......del 2 gennaio Partiamo dalla Ligue 1 dove ricordiamo prima come nell'attesa sfida tra Lens ec'...Frank ha stabilito un nuovo record di imbattibilità per il club arrivato a 5 partite e il... Si avvicina il rinnovo di Marquinhos con il PSG Devis Vasquez non chiude Sportiello Il Milan inizia l’anno nuovo con il piede pigiato sull’acceleratore, i rossoneri hanno infatti acquistato dal Club Guarani, squadra che milita nella prima divisione ...Skriniar Inter, continua a tenere banco la questione relativa allo slovacco. Il contratto è in scadenza a fine stagione ...