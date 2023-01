PSG ko | la filosofia di Galtier VIDEO

(Di lunedì 2 gennaio 2023) L'allenatore del Paris Saint-Germain,ha dichiarato dopo la sconfitta contro il Lens: "L'imbattibilità non è...

numero-diez.com

Il talentino Xavi Simons, 2003 passato dalal Psv, sta trovando spazio e minutaggio per mettere ... "Teun mi ha parlato dellaoffensiva di Gasperini e la trovo molto interessante. ...... ma davvero non si può prevedere quale sia lapiù appropriata a una finale Mondiale. E lo ... e lo ha superato, secondo me perché ha firmato con il. Mi spiego: il Barcellona era un'... PSG, Jean-Claude Blanc dice addio dopo 12 anni!