Proteggere i bambini che iniziano a navigare in Rete | il progetto “NeoConnessi”

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Undi educazione digitale nato per accompagnare scuole e famiglie nella delicata fase in cui isi trovano per la prima volta asu Internet in autonomia. Questo è ilWindtre ““, giunto alla V edizione. Nell’anno scolastico 2022/2023, l’iniziativa vedrà la partecipazione del 41% delle scuole primarie italiane e verranno raggiunti 350.000 alunni di IV e V in 7.000 istituti. Dall’avvio del programma, nel 2018, sono stati coinvolti oltre un milione di ragazzi. Ilin età scolastica che utilizzano Internet, è noto, sono a rischio di incontrare contenuti inappropriati, di essere esposti a comportamenti pericolosi o di diventare vittime di cyberbullismo o di altre forme di abuso ...

