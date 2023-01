Programmi TV di stasera | lunedì 2 gennaio 2023 Il remake del Re Leone in prima visione su Rai1

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Il Re, ore 21.25: Il ReTv Film del 2019 di Jon Favreau con Donald Glover, Beyoncé Knowles, Marco Mengoni ed Elisa. Trama: Simba, un cucciolo di, prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, ma non tutti nel regno festeggiano l’arrivo del nuovo cucciolo. Scar, fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l’esilio di Simba. Con l’aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riconquistare il trono. Rai2, ore 21.20: Delitti in Paradiso Serie Tv. 9×06 Un fantasma dal passato: Il commissario Selwyn Patterson deve vedersela con un antico caso, l’unico che non abbia mai risolto, e che ritorna a perseguitarlo proprio in occasione ...