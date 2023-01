Processano Benedetto XVI pure da morto

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 2 gennaio 2023) No, con la morte diXVI non finiranno nel dimenticatoio le recenti polemiche sul suo operato da vescovo in Germania. L’azione legale a carico di Joseph Ratzinger andrà avanti e chiamerà in carico gli eventuali eredi, sempre che ci siano. Ratzinger e la denuncia della pedofilia È stato forse uno dei motivi di maggior dolore per il Papa che per primo ha chiesto scusa al mondo per gli episodi di pedofilia nella Chiesa. Dolore e preoccupazione. Ormai è chiaro: quando esplode lo scandalo degli abusi in Germania, qualcosa cambia nella storia del papato. Se il giorno dell’elezione i giornali tedeschi avevano titolato “Wir Sind Papst”, cioè, “Noi siamo Papa”, pian piano s’insinua il sospetto e il sostegno verso il pontefice tedesco viene meno., che aveva avviato la campagna di “tolleranza zero” contro la “sporcizia della Chiesa” dovuta a ...