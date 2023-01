“Primo Appuntamento” | torna il dating show con Montrucchio su Real Time

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Dal 3 gennaio sul canale 31 del digitale terrestre i nuovi episodi in una villa d’epoca dalle atmosfere sofisticate e romantiche Nuovo anno e ambientazione inedita per ilfenomeno di, che alla settima stagione cambia casa e si trasferisce in una romantica villa d’epoca! Immagine rinnovata ma l’anima del programma resta lui, Flavio, padrone di casa elegante e discreto che accoglierà in un’atmosfera d’altri tempi nuovi single giunti da tutta Italia. Si parte martedì 3 gennaio alle 21.20 come sempre sul canale 31 del digitale terrestre. Lasciata a casa la storica giacca rossa e indossato un completo tutto nuovo, Flavio apre le danze di questa nuova avventura con il calore e la delicatezza di sempre e con una nuova ...