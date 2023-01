Primo allenamento del 2023 | Lammers con i compagni

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Prima seduta delal “Mugnaini”,nuovo arrivo in casa blucerchiata. In attesa di ufficializzare il trasferimento con l’apertura del calciomercato, Samha già partecipato insieme con i proprialdel nuovo anno a Bogliasco con la maglia della Sampdoria. Una seduta pomeridiana alla quale non hanno preso parte Omar Colley (influenzato), Manuel De Luca e Harry Winks (differenziati sul campo), Andrea Conti, Ignacio Pussetto e Fabio Quagliarella (rispettivi percorsi di recupero) e Abedhalmid Sabiri (atteso a Genova nelle prossime ore). Domani, lunedì, la settimana dei blucerchiati inizierà con un’altra sessione al pomeriggio. Fonte articolo e foto: www.sampdoria.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

