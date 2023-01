Prime pagine 2 gennaio | 'Milan | che colpi' | 'L'ultimo Mou' | 'Diavolo con i cerotti'

Il Post

dei giornali economici 2 gennaio 2023 Di seguito ledei principali quotidiani economici del giorno 2 gennaio 2023. CLICCA SULL'ELENCO QUI SOTTO PER LEGGERE TUTTE LE...dei giornali 2 gennaio 2023 Di seguito ledei principali quotidiani italiani per il giorno 2 gennaio 2023. CLICCA SULL'ELENCO QUI SOTTO PER LEGGERE TUTTE LE... Il 2022 in cento prime pagine "Milan, ragazzi che colpi", titola così la Gazzetta dello Sport in prima pagina. Dopo aver chiuso il portiere Vasquez, i rossoneri trattano per Angelo Gabriel e ci provano ..."Milan, colpo in porta: arriva subito Vasquez", titola così l'edizione odierna di Tuttosporto in prima pagina in taglio basso. Il portiere colombiano arriva a titolo definitivo ...