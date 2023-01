Agenzia ANSA

... con conseguenze dirette suial dettaglio e sulle tariffe dei servizi - spiega il- In particolare i listini dei prodotti alimentari rimarranno su livelli elevati, mentre altre voci ...... giacconi, scarpe, accessori saranno ora più che mai oggetto dei desideri per via deiche ...: 'Saldi all'insegna dell'incertezza per le famiglie' Per il'mai come quest'anno i ... Prezzi: Codacons, verso stangata da 2.435 euro a famiglia - Economia Al via lo shopping scontato: ma per fare buoni affari e concederti acquisti sicuri stai attenta ai saldi. I consigli del Codacons ...Saranno 15,4 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e si prevede una spesa media di circa 133 euro a testa ...