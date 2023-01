Informazione Fiscale

La Legge di Bilancio 2023 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre, ha introdotto importanti novità per quanto riguarda il contratto die il libretto famiglia. Come si legge nel comunicato stampa del 2 gennaio 2023, l' INPS sta lavorando per adeguare i propri sistemi informativi alle novità normative previste. ...Con un breve comunicato stampa, l'INPS rende noto che sono in corso di aggiornamento le procedure telematiche per l'attivazione dei servizi Libretto di Famiglia e Contratto die che, entro fine mese, il sistema sarà adeguato. La revisione generale è conseguente all'entrata in vigore delle novità introdotte dal Governo con la Manovra 2023. Buoni ... Prestazione occasionale: entro gennaio sistemi INPS adeguati alle novità della Legge di Bilancio 2023 (Adnkronos) – La manovra 2023 introduce “importanti novità” per quanto riguarda il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione occasionale. In particolare, dall’1° gennaio 2023, è previsto l’aumen ...La legge di bilancio 2023 introduce importanti novità normative per quanto riguarda il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione occasionale e l'Inps è al lavoro "per adeguare i sistemi informat ...