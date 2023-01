Premier League | crolla il Liverpool | colpo del Brentford | ora è a -2 dai Reds!

Il Veggente

Enzo Fernandez è corteggiato da club di, su tutti il Chelsea .In sostanza, scrive Marca , se i Magpies , attualmente terzo in, dovessero qualificarsi per la prossima Champions(basta il quarto posto), Ronaldo si trasferirebbe in prestito ... I pronostici di lunedì 2 gennaio: in campo Premier League e Ligue 1 Le vie del mercato sono infinite, ma quello che è certo è che la pista che porterebbe Azzedine Ounahi a Napoli inizia a complicarsi, vista la grandissima concorrenza con tanti club d’Europa Secondo qu ...Nell'anticipo della 18^ giornata di Premier League il Liverpool perde 3-1 contro il Brentord. Nel primo tempo doppio vantaggio per la squadra di casa, con l'autorete di Konate e il gol di Wissa. Nella ...