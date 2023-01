Pregi e difetti dello show a tutta danza di Roberto Bolle

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Quello concon me e(andato in onda ieri sera su Rai 1) pare un appuntamento che ormai non può mancare nell’agenda della tv di Stato. Attraverso un'arte performativa mai sufficientemente celebrata, eleganza e leggerezza, passione e armonia, bellezza e poesia fluiscono incessanti ad augurare un buon inizio d’anno. Peccato che rispetto al 2022 la trasmissione abbia perso quasi un milione di telespettatori: dai 3,5 milioni è passata ai 2,7 milioni e son ben lungi i risultati del 2019 (4,5 milioni di persone incollate davanti al piccolo schermo).con me 2023. (Foto Vito Lorusso) Vito LorussoSarà stata la concorrenza di Pinocchio di Matteo Garrone su Rai 2 a rosicchiare qualche numero? Sarà che dopo sei anni di trasmissione il pubblico non prova più ...

Motorbox

E sarebbe un dispiacere perché ha mostrato un calcio fatto di bellezza, di emozioni, di collaborazione, di sinergie in cui si vedono solo ie mai' . Lo ha detto Arrigo Sacchi in un'...E sarebbe un dispiacere perché ha mostrato un calcio fatto di bellezza, di emozioni, di collaborazione, di sinergie in cui si vedono solo ie mai. Ha avuto un'ottima idea Spalletti: ... Test drive | Toyota GR86: al volante della sportiva per tutti, o quasi... Cosa ha funzionato e cosa no in Danza con me dall'emozione forte con Blanco al tributo di Virginia Raffaele a Monica Vitti, fino al deludente avatar di Bolle ...Arrigo Sacchi, intervistato da Il Giornale, parla così del campionato che sta per ripartire dopo la lunga sosta per il Mondiale: "Non abbiamo ...