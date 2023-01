Preghiera del mattino del 2 Gennaio 2023 | “Purificami da ogni superbia”

Farodiroma

... ci offre lo sguardo teologico sulla musica sacra di Benedetto XVI: 'In Benedetto, per lae per il canto dei monaci vale come regola determinante la parolaSalmo: Coram angelis psallam ...... in occasionetradizionale "Te Deum" di ringraziamento di fine anno nella basilica vaticana, Francesco ha espresso gratitudine "per la sua testimonianza di fede e di, specialmente in ... La preghiera del Papa per Benedetto e "per tanti fratelli e sorelle ... Con la scelta di vivere nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano, a poca distanza da Santa Marta dove risiede il Papa regnante, il Papa emerito ha continuato a offrire il suo servizio per il bene del ...L’anno nuovo dovrebbe profumare di neonati e capelli al vento, avere l’afrore degli adolescenti e l’effluvio della pacifica ...