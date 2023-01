Preferito Grande Fratello Vip 7 | Nikita e Antonino spiccano il volo | i sondaggi

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 2 gennaio 2023) Prima puntata del nuovo anno all’insegna delVip e del nuovoche scopriremo questa sera 2 gennaio 2023. Il pubblico da casa è in attesa di poter assistere alla diretta di oggi, dopo l’inizio del nuovo anno all’insegna delle altissime tensioni. Ma nel frattempo, chi è ildei telespettatori? Non ci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.